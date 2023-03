Cocu over Theo Bos: ‘Ik heb heel veel aan hem gehad als speler’

ARNHEM - Vitesse herdenkt vrijdag Theo Bos tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ. De clublegende is tien jaar geleden overleden. De Arnhemse club heeft daarom het duel met AZ omgetoverd tot ‘Nummer 4-wedstrijd’, een verwijzing naar het rugnummer van Bos.

De gedachten van Phillip Cocu gaan even dertig jaar terug. Naar begin jaren 90. Als de trainer van Vitesse denkt aan Theo Bos, rollen er warme woorden over zijn lippen. De ex-international heeft vijf jaar samengespeeld met de Arnhemse icoon, van 1990 tot 1995.

Kernwaardes Vitesse

,,Ik kwam hier als jongen van een jaar of 19 toen hij een bepalend gezicht was in het elftal van Vitesse”, vertelt Cocu. ,,Theo stond voor de kernwaardes van Vitesse, bepaalde hoe hoog de lat lag en die lat ook bewaakte. Ik heb echt veel aan hem gehad als speler.”

De ex-international geeft een voorbeeld. ,,Als team streef je samen een bepaald niveau na. Als dat niet wordt gehaald, moet er iets gebeuren. Elke reactie is dan goed. Want als er geen reactie komt, laat je het maar gebeuren. Theo eiste altijd het maximale, zorgde ervoor dat er op zulke momenten een reactie kwam. Dat heb ik altijd onthouden.”

Kopje koffie

Cocu herinnert Bos bovendien als een goede verdediger. ,,Hij was hard en stevig, maar wel fair. Als er eens wat gebeurd was op de training, konden we naderhand altijd weer een kopje koffie drinken. Dan sloeg hij gewoon weer een arm om je heen.”

Bos is nog prominent aanwezig bij Vitesse. Bij de ingang van het trainingscomplex op Papendal staat een beeld van hem. ,,Elke dag loop je erlangs en kijk je er toch even naar”, zegt Cocu. ,,Op dit soort weken blijf je er wat langer bij stilstaan, denk je er wat langer over na. Dat maakt het bijzonder. Dat heeft hij ook verdiend. Als persoon en Vitesse-man.”

Support Casper

Vanwege de herdenking staat shirtsponsor eToro de plek af aan Support Casper, de campagne van alvleesklierkankerspecialist Casper van Eijck waarmee geld wordt ingezameld voor de behandeling van één van de meest dodelijke vormen van kanker. Bos overleed daaraan en werd behandeld door Van Eijck. Rondom de wedstrijd wordt ook gecollecteerd en de wedstrijdshirts worden geveild.