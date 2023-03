Cocu puzzelt bij Vitesse: spitspositie grote vraagstuk

Familie zoekt in puin naar voetballer Christian Atsu, aanvoerder Turkse handbal­lers en zoontje omgekomen

Christian Atsu is nog altijd spoorloos na de aardbeving van vorige week in Turkije. De voormalige speler van Vitesse ligt waarschijnlijk nog altijd onder het puin. Zijn zaakwaarnemer Nana Sechere doet via sociale media een dringende oproep om meer hulp te sturen richting Hatay. Hij hoopt bovendien dat Hatayspor, de huidige club van Atsu, de komende dagen actiever mee helpt zoeken.