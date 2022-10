Cocu voelt de druk bij Vitesse: ‘Duel met Fortuna enorm belangrijk’

Cocu (51) is in Arnhem de opvolger van Thomas Letsch, die tussentijds is vertrokken naar VfL Bochum. De Brabander zit in zijn tweede week bij Vitesse. Met vijf punten uit acht duels staat de club op de zestiende plaats in de eredivisie. Alleen op doelsaldo houdt de Gelderse formatie FC Emmen (nummer 17) en Volendam (18) nog achter zich. De druk op het duel met Fortuna (aftrap zondag om 20.00 uur) is zo groot.

,,Dat is wel duidelijk, ja”, zegt Cocu. ,,We staan voor een blok belangrijke wedstrijden tot aan de winterstop. We richten ons op onszelf. Ik kijk naar de positieve kant. Waar onze kansen liggen. Maar we hebben resultaat nodig.”

Opstelling

Cocu geeft zijn opstelling richting Fortuna niet prijs. Zaterdag is er een besloten training. Dan zet hij de lijnen uit voor de wedstrijd van zondagavond. Maar de roemloze aftocht tegen FC Twente van afgelopen zaterdag (3-0) geeft de coach eens te meer reden snel zijn stempel te drukken. Cocu is voorstander van 4-3-3.

,,We hebben op de trainingen veel met partijvormen gewerkt. Daarbij hebben we gekeken naar onze opties. Dat gaat over de gehele veldbezetting.”

Lotgenoot

Vitesse treft in Fortuna een lotgenoot. Ook in Limburg heeft een trainerswisseling plaatsgevonden. Sjors Ultee is na een mislukte seizoenstart ontslagen. In Sittard voert de Spanjaard Julio Velázquez nu de regie. Dat sorteert effect. Fortuna heeft twee duels op rij gewonnen en staat nu met zeven punten op plek veertien in de eredivisie.

Vitesse moet in GelreDome allereerst de slag aan met Burak Yilmaz, de ster van Fortuna. ,,Ik bereid het team niet speciaal voor op Burak Yilmaz”, reageert Cocu. ,,Hij is onderdeel van het team Fortuna. Hij heeft zijn kwaliteiten. Daar kijken we naar. Maar daar houdt alles ook mee op. Fortuna heeft kwaliteiten. Met lengte, snelheid en technische jongens.”

Dijks

Bij Vitesse ontbreekt Mitchell Dijks. De routinier is op weg terug na een knieblessure. Hij lijkt voor de winterstop, vervroegd door het WK in Qatar, niet meer in actie te komen.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus, Flamingo, Meulensteen, Wittek; Bero, Kozlowski, Tronstad; Vidovic, Bialek, Manhoef.

