Contract routinier Van Buuren bij Vitesse waardeloos door KNVB

Britse krant meldt belangstel­ling van Vitesse voor Max Clark van Hull City

19 juni ARNHEM - De interesse van Vitesse om Max Clark (22) van Hull City in te lijven is nieuw leven ingeblazen. Dat meldt Hull Daily mail op haar website nu de onderhandelingen tussen de linksback en de club over een langer verblijf in Hull spaak lijken te lopen.