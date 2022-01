Contract Tannane bij Vitesse ontbonden: weg vrij voor vertrek naar Göztepe

De 21 van 21 Deze Vitesse-supporters stonden in het uitvak in De Goffert, toen het instortte: ‘Ik hoorde een héél harde krak. Alsof een boom omvalt’

Vier Vitesse-vrienden stonden in het deel van het uitvak van stadion De Goffert dat zondagmiddag 27 oktober instortte. Pakweg twee maanden later blikken ze terug op het incident dat wereldnieuws werd, en maar zo had kunnen eindigen in een drama met zwaargewonden of zelfs doden tot gevolg.

