Contractzaken Vitesse: Gesprekken met Beerens en Clark, ‘veto’ voor transfers Tannane en Bazoer, en blik op huurmarkt

Vitesse is concreet in gesprek met Beerens (33). De tweevoudig international staat nog tot juli 2021 onder contract in Arnhem. Maar de Brabander heeft geen uitzicht op speeltijd meer en wil in de zomer in principe zijn carrière beëindigen.

Beerens

Beerens kwam eerder uit voor PSV, Heerenveen, AZ, NEC, Hertha BSC en Reading. Zijn verblijf bij Vitesse is geen succes geworden. Na een sterke start in 2018 onder Henk Fraser, met een ticket voor Europees voetbal, volgde een conflict met de Russische coach Leonid Sloetski. De Brabander raakte volledig uit beeld. Dit jaar sloot Beerens aan onder Letsch, maar hij miste de explosiviteit om nog speeltijd af te dwingen. Zo werd hij een trainingsbeest.



Beerens voert ‘in goede harmonie’ gesprekken met Vitesse. De club wil ook af van Max Clark, wiens contract in de zomer afloopt. Die onderhandelingen verlopen moeizaam. De back verblijft al maanden in Groot-Brittannië. Daar is zijn zaakwaarnemer op zoek naar een nieuwe club.

Huurmarkt

Vitesse bindt reservekeeper Jeroen Houwen twee jaar langer, tot 2023. De eredivisionist kijkt verder naar mogelijkheden op de huurmarkt. Voor de Noor Filip Delaveris is er weinig zicht op speeltijd bij de eredivisionist. Datzelfde geldt voor Brend Leeflang en Yassin Oukili. ,,We kijken wat de opties zijn”, stelt technisch directeur Johannes Spors. ,,De hoofdzaak is dat onze selectie op peil blijft. Wij hebben voor dit seizoen Europese ambities.”



Spors staat zodoende ook niet open voor een winters vertrek van Riechedly Bazoer of Oussama Tannane. ,,Daar is geen sprake van. Tenzij er bedragen komen, die wij niet kunnen weigeren. Maar dan gaat het over vele miljoenen.”

