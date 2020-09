Corona bij Vitesse: Alleen bij grote uitbraak in spelersgroep komt Airborne-duel in gevaar

De uitbarsting bij Vitesse treft tot dusver alleen de staf. Binnen de spelersgroep is niemand besmet geraakt. Er is voor de KNVB zodoende geen reden de Airborne-wedstrijd van morgenavond tegen Sparta, die in het teken staat van de Slag om Arnhem in 1944, af te gelasten. Maar zowel de voetbalbond als de Gelderse club kijken met spanning uit naar de resultaten van de laatste testen in de selectie. Die worden vrijdagochtend bekend.



,,Pas bij heel veel besmettingen bij spelers is afgelasting een optie”, verklaart een woordvoerder van de KNVB. ,,Wij volgen de richtlijn van UEFA (Europese voetbalbond, LL). Een club moet 13 spelers, inclusief een keeper, hebben. In dit geval moet er dus een enorme uitbraak zijn om de wedstrijd nog in gevaar te brengen.”