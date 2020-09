Corona bij Vitesse: ‘Elke club wordt wel een keer met een uitbraak geconfronteerd’

ARNHEM - De woonkamer als dug-out. Dagelijks een stuk hout diep in je neus. En het laboratorium als spelbepaler. Het coronavirus houdt Vitesse in een ijzeren greep. ,,De wereld staat op zijn kop”, zegt Danilho Doekhi.

Bizar. Onwerkelijk. Ontnuchterend. Danilho Doekhi (22) bevindt zich met Vitesse in een surrealistisch decor. Zo zijn er trainers, zo zijn ze er niet. Papendal is deze week een soort van spookhuis geworden. Waar de lucht van desinfectiemiddel de geur van versgemaaid gras wegvaagt. Waar deuren op slot gaan. Waar iedereen in spanning leeft.

Het coronavirus is tot het hart van de Arnhemse club doorgedrongen.

Kwartet

De staf zit in quarantaine. Acht man sterk. Van hoofdcoach Thomas Letsch tot chef medische zaken Jos Kortekaas. Corona is ergens een keer de trainerskamer ingeslopen. Dat weten ze wel bij Vitesse. Maar niemand weet hoe. Niemand weet ook wanneer. Clubicoon Edward Sturing is nu hoofdcoach. Hopelijk slechts voor een week. Nicky Hofs en Tim Cornelisse zijn de assistenten. Technisch directeur Johannes Spors helpt mee. Het kwartet zit op de bank tegen Sparta.

,,Ineens staat de wereld op zijn kop”, stelt Doekhi. ,,Al maandenlang is iedereen bezig om corona bij de club weg te houden. De hele voorbereiding gebeurt er niets schokkends (Hilary Gong raakte wel besmet, maar die liep het virus op rond zijn bruiloft in Nigeria, LL). En dan dit.”

Stroomversnelling

Doekhi haalt de week terug. ,,Voor de wedstrijd tegen RKC viel assistent Joseph Oosting weg. Dat kregen wij goed mee. Maar de impact was nog minimaal. Na het weekeinde kwam alles in een stroomversnelling. Nu valt de complete staf weg.”

Het speelveld bij Vitesse is daarmee veranderd. Thomas Letsch voert de leiding vanuit zijn huis. Zijn woonkamer is vanavond zogezegd de dug-out van Vitesse. De spelers zijn labratten geworden. ,,We zijn deze week vier keer getest”, rekent Doekhi voor. ,,Ik kan het totale aantal testen niet meer tellen. Het is wekelijks wel twee keer. En dat al een maand of vier nu. Ik word ook getest bij Vitesse en Jong Oranje. Ik ben zeer negatief, haha. Maar het laboratorium bepaalt wel of ik kan spelen.”

Wattenstaafje neus in

De testen zijn niet leuk. ,,Dan steken ze eerst een spatel in je mond. Op je tong. Dat valt wel mee. Maar daarna gaat een wattenstaafje de neus in. En diep, hè. Het is niet fijn zo’n stuk hout zo diep in de neus te krijgen. Ik ben niet bang voor de dokter. Ik ben de testen ook wel gewend. Maar ik zie er elke keer toch weer tegenop.”

Normale voetbalweken kent Doekhi al maanden niet meer. Maar dit is buitensporig. ,,Ik hoop dat dit ons niet afleidt”, zegt hij. ,,We moeten een wedstrijd spelen en die wil ik heel erg graag winnen.”

Slag om Arnhem

Voor Vitesse is Sparta de tegenstander in de Airborne-wedstrijd. Het duel is een herdenking aan de Slag om Arnhem in 1944, waarbij naar schatting 4600 doden vielen. Britten, Polen, Duitsers en burgers. Voor Doekhi roept Sparta Rotterdams sentiment op. Hij komt uit de Maasstad. Hij is opgegroeid bij Excelsior. Dan is Sparta een vijand uit het verleden.

,,Puur sportief, niet als haat en nijd”, vertelt Doekhi. ,,Ik heb in de jeugd natuurlijk vaak tegen Sparta gevoetbald. En ik ken meerdere spelers vanuit de Rotterdamse voetbalwereld. Abdou Harroui, bijvoorbeeld. Deroy Duarte. Nee, die doet niet mee. Ook al corona. Wat ik zeg, dat virus komt overal en altijd wel weer ergens terug.”

Steunpilaar

Het virus mag de persoonlijke ontwikkeling van Doekhi niet overschaduwen. De Rotterdammer is in drie jaar tijd uitgegroeid tot steunpilaar van Vitesse. Hij is oerdegelijk. Sterk in de lucht en sober op de grond.

,,Ik steek goed in mijn vel. We spelen een ander systeem: 3-5-2. Dat is weer bagage voor mij. Ik ben opgegroeid met de Hollandse School. Vier verdedigers, opbouwen, balbezit. Dit is de Duitse leer. Maar ik kan er goed mee uit de voeten.”

Afgelasting

Zorgen over een vroegtijdig einde van het seizoen heeft hij niet. ,,Een wedstrijd wordt niet snel afgelast. Heb je dertien man, inclusief een keeper, dan moet je spelen. Gaan steden op slot, dan verhuizen we met alles naar een andere stad.”

,,En wellicht komt het vaccin snel. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Neemt niet weg dat dit een heel vreemd seizoen is. Met corona nu bij ons. Maar ik denk dat elke club in het betaalde voetbal wel ergens een keer met een uitbraak wordt geconfronteerd. En dan is het daar een gekkenhuis.”