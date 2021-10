Coronasteun beperkt miljoenenverlies van Vitesse

ARNHEM - Vitesse noteert over het boekjaar 2020-2021 een verlies van liefst 6,8 miljoen euro. Het tekort is groot, maar wordt nog fors beperkt door de coronasteun van 4,5 miljoen euro van de overheid. Clubeigenaar Valeri Oyf dekt uiteindelijk het gat in de Arnhemse begroting. De Rus staat tenminste tot juli 2023 garant voor de financiële huishouding bij de eredivisionist.

Vitesse overlegt al jaren slechte financiële cijfers. De Arnhemse club stevende vanwege de regels voor Financial Fair Play (FFP) in 2013 zelfs af op uitsluiting voor Europees voetbal. Onder leiding van zetbaas Merab Jordania steeg het tekort destijds tot een recordhoogte van 24,5 miljoen euro.

Vitesse heeft sindsdien een financiële inhaalslag gemaakt. Er is de afgelopen jaren op allerlei vlak bezuinigd. Maar de tekorten zijn, op 9 miljoen euro winst in 2018 na, nog altijd gigantisch. ,,We zetten kleine stappen voorwaarts”, stelt algemeen directeur Pascal van Wijk. ,,Maar het duurt nog wel jaren voordat we op financieel vlak in balans zijn.”

Financiële achtbaan

Door corona is Vitesse afgelopen seizoen in een financiële achtbaan terecht gekomen. De begroting daalde fors, van 24,3 miljoen euro in 2020 naar 17,9 miljoen in dit boekjaar.

De omzet ging ook omlaag. Van 16 miljoen naar 12,7 miljoen.

Daarbij waren de transfergelden, voor een voetbalclub eigenlijk de belangrijkste bron van inkomsten, minimaal. In de coronacrisis werd op de spelersmarkt de hand op de knip gehouden.

,,Uiteindelijk is het tekort enorm verkleind door de onvoorwaardelijke steun van sponsors en supporters”, verklaart Van Wijk. ,,We hebben in de coronapandemie maar één thuiswedstrijd gehad met publiek, maar 83 procent van de seizoenkaarthouders is ons trouw gebleven. En de sponsors zijn achter ons blijven staan. Dat scheelt miljoenen. We zijn dankbaar, maar ook trots op die clubliefde.”

4,5 miljoen coronasteun

Vitesse heeft tijdens de pandemie 4,5 miljoen euro aan overheidssteun ontvangen. ,,Die is onontbeerlijk geweest”, zegt Van Wijk. ,,Daardoor is de schade uiteindelijk nog het meest beperkt.”

Vitesse ziet het verlies wel stijgen. Tegenover een negatief resultaat van 4,3 miljoen in 2020 staat nu een tekort van 6,8 miljoen. ,,We kijken met vertrouwen vooruit”, zegt Van Wijk. ,,We willen na de coronacrisis op financieel vlak komend jaar weer vooruitgang boeken.”

Volledig scherm Voetbal voor lege tribunes in GelreDome. Ajaxcied Jurrien Timber in duel met Vitessenaar Riechedly Bazoer. © Pro Shots / Jasper Ruhe