Crisis bij Vitesse: Het woord is aan clubeigenaar Oyf

Vitesse dieper in crisis bij debuut Honda

24 november ROTTERDAM - De rentree van Keisuke Honda in de eredivisie is voor Vitesse uitgelopen op een fiasco. De Arnhemse club leed bij Sparta de vierde nederlaag op rij in de competitie: 2-0. Het spel bood bovendien weinig reden tot optimisme. De crisis in de Gelderse hoofdstad is zodoende alleen maar groter geworden.