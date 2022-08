Crisis in Arnhem: Vitesse vijf maanden na Europees hoogtepunt degradatiekandidaat

Vitesse glijdt in een razend tempo af. Vijf maanden na de achtste finales van de Conference League, een mijlpaal in de clubgeschiedenis, kennen de Arnhemmers één van de meest dramatische starts ooit in de eredivisie. Na de nederlaag tegen Heerenveen (0-4) van afgelopen zaterdag is alleen het begin in 1971 (vier verliespartijen) slechter. Twaalf tegengoals in de eerste drie duels, dat is niet eerder gebeurd.