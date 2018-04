Crisis Vitesse zit in groot gebrek aan scorend vermogen

De aanvallende problemen bij Vitesse hebben meerdere redenen. Allereerst is er vormverlies. Spits Tim Matavz heeft in dit kalenderjaar, mede door vier wedstrijden schorsing, nog niet gescoord. Zijn laatste doelpunt dateert van 23 december 2017, uit bij PSV. Alternatieven zijn er niet. Luc Castaignos valt dit jaar door de mand in Arnhem.



Maar de noodtoestand komt ook voort uit een beleidskeuze in Arnhem. De clubleiding verkocht in de laatste dagen van de winterse transferperiode sterspeler Milot Rashica aan Werder Bremen. Dat leverde miljoenen op, maar had ook zijn weerslag op de prestaties en aanvalskracht van de Arnhemse club. Vanaf de flank van Rashica kwam grofweg 70 procent van de goals van Vitesse voort. Roy Beerens heeft die leemte (nog) niet kunnen opvullen.