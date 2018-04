Cruciaal duel tussen Vitesse en FC Twente niet rechtstreeks op tv

Willem II in gesprek met trainer Gery Vink

23 april OPHEUSDEN - Willem II is in gesprek met Gery Vink over een functie als assistent-trainer bij de Tilburgse club. De 52-jarige trainer uit Opheusden, die in het verleden werkzaam was bij PSV en in de jeugdopleiding van Ajax, heeft al verschillende gesprekken achter de rug.