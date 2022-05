Danilho Doekhi tekent voor vier jaar bij Union Berlin: Europees voetbal mandekker Vitesse met cultclub uit Duitsland

Doekhi (23) kiest na vier jaar bij Vitesse voor de Bundesliga. Cultclub Union Berlin krijgt de voorkeur boven VfB Stuttgart en Hertha BSC en de Schotse grootmacht Glasgow Rangers. De mandekker was in Duitsland tevens in beeld bij Borussia Mönchengladbach. Hij werd verder gevolgd door clubs uit Italië, zoals Atalanta Bergamo, Fiorentina, Napoli en Genoa. Vorig jaar ketste een overgang naar Dinamo Zagreb nog af.

Met Union Berlin landt Doekhi in de subtop van de Bundesliga, één van de sterkste competities in Europa. De volksclub kent een fanatieke, hondstrouwe aanhang en is voor volgend seizoen ook al verzekerd van Europees voetbal.

Danilho Doekhi duelleert met Dane Scarlett van Tottenham Hotspur.

Europa League

Union, momenteel de nummer zes in de Bundesliga, moet dit weekeinde in de slotronde van de competitie een plek in de Europa League veiligstellen. Tegenstander in het Berlijnse stadion An der Alten Försterei is zaterdag VfL Bochum, de nummer elf op de ranglijst. De Oost-Duitsers moeten op de ranglijst FC Köln achter zich houden.

Union kwam afgelopen seizoen al uit in de Conference League. Daarbij was in de groepsfase Feyenoord een tegenstander.

Rotterdammer Doekhi maakt met Union een nieuwe stap omhoog in zijn carrière. De lange mandekker (1.90 meter) kwam eerder uit voor Excelsior en Jong Ajax. In vier jaar bij Vitesse groeide hij uit tot betrouwbare kracht. Dit jaar werd hij aanvoerder bij de Arnhemse club.

Uittocht bij Vitesse komt op gang Met het vertrek van Danilho Doekhi naar Union Berlin start de zomerse uittocht bij Vitesse. Ook Riechedly Bazoer (in beeld bij onder meer Benfica) en Eli Dasa zijn transfervrij. Oussama Darfalou heeft Vitesse in de winter al verlaten. De Algerijn werd tussentijds verhuurd aan PEC Zwolle en is ook transfervrij. Verder nemen de huurlingen Jacob Rasmussen (Fiorentina), Loïs Openda (Club Brugge) Yann Gboho (Stade Rennais) en Adrian Grbic (FC Lorient) afscheid. De toekomst van coach Thomas Letsch is nog ongewis. De Duitser heeft nog een contract tot juli 2023 in Arnhem, Maar hij staat op de radar van Standard Luik. De trainer ontkent dat er contact is.