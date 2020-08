Danilho Doekhi vliegt voor voetbal naar ‘oorlogsgebied’: ‘Denk dat we hotel niet uit mogen’

Hij heeft het nieuws met buitengewone belangstelling gevolgd. Hij heeft beelden gezien van alle onrust. Hij weet dat president Aleksandr Loekasjenko een despoot is.



Internationaal voetbal is in coronatijd op zijn minst al opmerkelijk, maar voor Danilho Doekhi (22) staat deze week met Jong Oranje een nog veel pikantere reis op het programma. De verdediger van Vitesse maakt zich in het kader van de EK-kwalificatie op voor een trip naar Belarus. Daar is Covid-19 misschien nog wel de minste zorg. Het land is een tikkende tijdbom. Een militair ingrijpen is net zo dichtbij als een revolutie.