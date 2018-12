Darfalou bevrijdt Vitesse van stug VVV

Uitblinker

Ødegaard was uitblinker in Arnhem. De Noor zette Vitesse ook verdiend op voorsprong. De Arnhemse equipe had vanaf de aftrap het initiatief. VVV trok zich veelal ver terug en hield de ruimtes klein. Ødegaard schoot in de beginfase al op de paal. Daarna leek Oussama Darfalou te scoren, maar de Algerijn werd in het doelgebied naar de grond getrokken. Arbiter Bax zag er geen strafschop in. Bryan Linssen kreeg ook nog een geweldige kans, in de break via Ødegaard. De aanvoerder schoot evenwel slap in.