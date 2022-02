De Deutsche Welle in Nederland: ‘Letsch heeft groter stempel gedrukt dan Schmidt’

Ze zijn bloedbroeders. Roger Schmidt (54) en Thomas Letsch (53) hebben samengewerkt bij Red Bull Salzburg. Zo hebben ze Ajax in 2014 in de Europa League alle hoeken van het veld laten zien.

Schmidt en Letsch zijn ook geestverwanten. Groot geworden in het gedachtengoed van Ralf Rangnick en Helmut Gross, de grondleggers van de Deutsche Welle. Aanhangers van het honderd-kilometer-per-uur-voetbal, gebaseerd op de principes van de legendes Ernst Happel, Arrigo Sacchi en Valeri Lobanovski. De stroming is intussen diep geworteld in het mondiale voetbal. Met Jürgen Klopp bij Liverpool als bekend voorbeeld.