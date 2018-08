De dure Europese reizen zetten Vitesse in de etalage

Jong Vitesse drie maanden zonder Klein-Hol­te

31 juli ARNHEM - Joris Klein-Holte, speler van Jong Vitesse, is maandag succesvol geopereerd aan zijn enkel. De 21-jarige verdediger uit Velp kampte al langere tijd met enkelklachten en na onderzoek bleek dat er sprake was van een beginnend scheurtje in het bot.