De kapitale kwesties van Vitesse

Valeri Oyf is sinds 2018 de eigenaar van Vitesse. De Rus (55) woont in Nice en is puissant rijk geworden in gas, olie, goud en aluminium. Hij is huisvriend van de oligarch Roman Abramovitsj, zijn exacte vermogen is niet bekend. De tycoon is ambitieus en bemoeit zich nadrukkelijk met de gang van zaken in Arnhem. Zes vragen over de bedrijfsvoering bij Vitesse.