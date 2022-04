De KNVB-bekerfinale van 2017 in de herhaling: ‘Vriendenteam Vitesse verovert historische prijs’

terugblikOp zaterdag 30 april is het vijf jaar geleden dat Vitesse de KNVB-beker won. Hoe ging het eraan toe in de finale? Het verhaal van de wedstrijd van toen tegen AZ in een kolkende Kuip lees je hieronder.

Vitesse rekent onder leiding van Ricky van Wolfswinkel in De Kuip af met zwart verleden. Bekerzege op AZ is nu het hoogtepunt in de clubhistorie.

Vitesse viert het 125-jarige bestaan in goud, pracht en praal. Juist bij de historische mijlpaal in de clubgeschiedenis prijkt de ‘dennenappel’ in de prijzenkast. Een team van vrienden heeft de grootste triomf voor ‘Ernems Trots’ ooit behaald.

Door de 2-0 zege op AZ, met Ricky van Wolfswinkel als de ultieme held, staat de KNVB-beker op de erelijst van de Oude Dame van Gelderland.

In de sfeerrijke, doldwaze Kuip vloeiden tranen van vreugde en geluk in het Arnhemse kamp. Er was jubel en euforie. Aanzien en prestige. Er was fortuin en zaligheid. Waanzin en verbijstering.

Volledig scherm Vitesse heeft de beker in ontvangst genomen van Dejan Curovic (rechts, overleden Vitessenaar in 2019). © PICS UNITED

En er was in Rotterdam óók de zekerheid van internationaal voetbal. Met de winst van de KNVB-beker ligt voor Vitesse meteen een ticket voor de groepsfase van de Europa League klaar. De club heeft de garantie van directe inkomsten van 2,5 miljoen euro. Er ligt prijzengeld voor punten aan de horizon én er is uitzicht op zes aansprekende wedstrijden. In alles was er na afloop gelukzaligheid. In de voetbaltempel van Nederland viel alles voor Vitesse dan eindelijk op zijn plaats.

Met de zege op AZ, hoe slecht en zenuwslopend de finale ook was, werd ineens dus ook een karrenvracht aan leed vergeten. Drie keer groeide de bekerfinale voor Vitesse uit tot fiasco (1912, 1927 en 1990). Een traumatische ervaring, zelfs. Maar daar, in die broeierige, heerlijk gekke voetbalarena zorgde een vriendenteam voor de mooiste zege uit de clubhistorie. De Europese stunt bij Werder Bremen was verleden tijd, de trips naar Real Madrid en Liverpool voetnoten in de Vitesse-geschiedenis. Hier stond het beste elftal ooit van Arnhem. Een hechte groep. Een eenheid.

Volledig scherm Henk Fraser gaat op de schouders bij Vitesse met de KNVB-beker in 2017. © Paul Meima

Want dat ontstond dit seizoen in de Gelderse hoofdstad. Trainer Henk Fraser kreeg genoeg kritiek te verduren. Vitesse worstelde zich soms door de competitie. De machine kraakte en piepte in het najaar zelfs in al zijn voegen. Maar de coach bewaarde de rust en kneedde verder aan zijn team. Onverstoorbaar.

Fraser had de groep mee. Die bleek allereerst eensgezind. Daarbij pasten de karakters bij elkaar. Maikel van der Werff, Ricky van Wolfswinkel, Adnane Tighadouini, Alexander Büttner, Marvelous Nakamba, Lewis Baker, Guram Kashia, Milot Rashica. Verschillende persoonlijkheden, verschillende culturen, de één een vaste basisspeler, de ander vaker reserve dan hem lief was. Maar er was onmiskenbaar een klik. Op het veld, op de trainingen op Papendal. Fraser vond het ‘waanzinnig’ hoe goed ze met elkaar om gingen in Arnhem.

Het vriendenteam beschikte ook over een winnaarsmentaliteit. Over sportieve hardheid. Een killersinstinct. Want dat dreef boven op het moment suprème. In de finale in De Kuip, in die geweldige ambiance met een Gelbe Wand en het Rode Leger, leverde Vitesse de ultieme prestatie.

AZ streed vol passie en overgave, was in grote delen van de wedstrijd beter, maar de Alkmaarse club had geen antwoord op de Arnhemse dadendrang.

Volledig scherm Het beslissende moment in De Kuip. Ricky van Wolfswinkel troeft doelman Tim Krul van AZ af voor de 1-0 van Vitesse. © Olaf Kraak/ANP

Het heldendom in Arnhem ging daarmee naar Van Wolfswinkel. Hij was in een finale vol onrust, nervositeit en misverstanden onzichtbaar. Rens van Eijden en Ron Vlaar waren de spits steeds weer te machtig. Maar in de thriller bleef Rickygoal onverstoorbaar. Twee kansen kreeg hij. Ze gingen er allebei in. Van Wolfswinkel kroonde zich na 81 minuten tot matchwinnaar. De spits anticipeerde op een voorzet van Rashica, stapte weg bij Ron Vlaar en trof in Tim Krul een weifelende doelman tussen de Alkmaarse palen. Vanuit het niets, de sluipmoordenaar eigen, stond Vitesse op 0-1. Vergeten waren alle moeilijke momenten, het zenuwachtige gedrentel en gedraaf van de Arnhemse spelers.

Van Wolfswinkel gooide de finale na 88 minuten ook op slot. Ditmaal opende een kapbeweging de weg naar de goal. Rickygoal draaide zich voorbij Vlaar en versloeg Krul met een krulbal.

De treffer was de opmaat voor een ongekend volksfeest aan de Gelderse zijde van De Kuip. De Gelbe Wand was al in het stadion dronken van geluk.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel hangt in de touwen na de 1-0. © ANP

AZ-Vitesse 0-2 (0-0).

81. Van Wolfswinkel 0-1, 88. Van Wolfswinkel 0-2.

Gele kaarten: Luckassen (AZ), Van Wolfswinkel (Vitesse).

Scheidsrechter: Makkelie.

Toeschouwers: 46.105.

AZ: Krul; Svensson, Van Eijden (84. Friday), Vlaar, Haps; Luckassen, Van Overeem (67. Seuntjens), Wuytens; Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos (79. Bel Hassani).

Vitesse: Room; Leerdam (84. Diks), Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Foor (89. Van der Werff), Baker; Rashica, Van Wolfswinkel, Nathan (73. Tighadouini).

Volledig scherm Het elftal van Vitesse voor de finale. Staand (vlnr): Ricky van Wolfswinkel, Eloy Room, Matt Miazga, Arnold Kruiswijk, Guram Kashia en Kelvin Leerdam. Zittend (vlnr): Navarone Foor, Marvelous Nakamba, Lewis Baker, Nathan en Milot Rashica. © PICS UNITED