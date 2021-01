De Les van Vites: ‘Een Duitser met humor. Dat doet Arnheim met je’

Les van VitesARNHEM - 2020 brengt de voetbalsupporter in een achtbaan van emoties. Vitesse slalomt goed door het jaar, met een afgebroken competitie én supporters thuis achter de tv. ,,Dit seizoen is een verademing voor de aanhanger van Vitesse”, zegt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites, bij de start van de tweede helft van de competitie.

Vitesse was in de vorige voetbaljaargang in de race voor de Europese tickets, hoe stroperig het voetbal ook was. Maar de competitie werd afgeblazen. ,,Dus laten we dat maar snel achter ons laten liggen”, stelt Courbois.



Het nieuwe seizoen is immers, ondanks de lege stadions, mooi. ,,Vitesse speelt Vollgasfussball. Er zit een idee achter het spel. Ik zie vernuftigheid, creatief voetbal. We staan vijf punten achter koploper Ajax.”

De titelrace?

In januari spelen de toppers tegen elkaar. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. Vitesse heeft een, op papier, eenvoudiger programma. Gaat de Arnhemse club meedoen in de titelrace?



,,Net, buiten de camera’s zei ik nog dat we gaan meedoen. Ik droom ervan, geef ik eerlijk toe. Het kan. Waarom niet? Dat is het leukste aan voetbal: dat zaken heel anders lopen dan vooraf gedacht.”

Volledig scherm AZ - Vitesse eindigde eerder dit jaar in een 3-1 verlies voor de Arnhemse club. © Pro Shots / Paul Meima

Het beste duel?

,,Ajax uit. Dat was echt wel goed. Vanwege het feit ook dat het teegn Ajax is. Toch de grote club van Nederland. Vitesse was fris en goed. Op plat Arnhems: we hadden er schijt aan in de Arena.”

De slechtste wedstrijd?

,,Dat was PEC Zwolle. Zwolle kreeg meteen na de aftrap al twee kansen. PEC haalde het beste niveau en Vitesse had een extreme off-day. Dat kwam samen. En, eerlijk gezegd, toch ook door onze trainer. Thomas Letsch. Met rouleren. Dat pakte niet goed uit.”

Quote Voor mij is de hele actie en de goal tegen Willem II het mooiste Bjorn Courbois

Het mooiste doelpunt?

,,Dat is lastig. De vrije trap van Oussama Tannane tegen Sparta was geweldig. Maar voor mij is de hele actie en de goal tegen Willem II het mooiste, De 1-3. Met de jonkies uit eigen opleiding. Daan Huisman op Thomas Buitink en diens assist voor de dropgoal van Patrick Vroegh. Zeer fraai en echt van Vitesse-makelij.”

Volledig scherm Vitesse speler Oussama Darfalou na de 1-0 tegen Sparta. © Pro Shots

De beste speler?

,,Dat is voor mij Riechedly Bazoer. De andere keuze is Tannane. Hij is het creatieve brein. Maar hij kan en mag wel eens afwezig zijn. Bazoer maakt continu het verschil. Hij is echt aanwezig.

Talent van het jaar?

,,Enzo Cornelisse. Hij heeft op mij de meeste indruk gemaakt. Tegen Fortuna Sittard. Dat Kwam ook door zijn rol. Hij nam de positie van Bazoer over. Ga er dan maar aan staan tegen een reus als Polter. Maar Enzo kwam ‘s avonds thuis en haalde Polter uit de broekzak.”

Quote Ons Hollandse gedachte­goed past bij Letsch. Hij wil fris en vrolijk aanvallen Bjorn Courbois

De trainer, Thomas Letsch?

,,Ik ben positief verrast. Hij had geen denderende track-record. Was assistent bij Red Bull Salzburg en stond zonder succes aan het roer bij Austria Wien en Erzgebirge Aue. Maar ons Hollandse gedachtegoed past bij hem. Hij wil fris en vrolijk aanvallen. Ik zie welk eens wedstrijden in de 2.Bundesliga. Dat is vechtvoetbal. Letsch komt fanatisch op mij over. Hij is netjes en heeft humor. Ja, een Duitser met humor. Dat doet Arnheim met je.”

De huurlingen?

,,Jacob Rasmussen is een schot in de roos. Daar staat achterin een kerel. Hij is echt goed. Armando Broja is een meerwaarde, Openda. Maar Idrissa Touré is geen denderende voetballer.”

Grote tegenvaller?

,,Touré. Gehuurd van Juventus. We voeren over hem in app-groepen hele conversaties. Hij is gehaald als alternatief van Eli Dasa. De rechtsbackpositie is daardoor kwetsbaar. Matus Bero is ook nog niet de speler die hij kan zijn. Hij is dit jaar niet in beste doen.”

Volledig scherm De Les van Vites: ‘Een Duitser met humor. Dat doet Arnheim met je’ © Videostill