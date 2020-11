De Les van Vites in Champions League-sferen: ‘Barcelona en Milaan, Vitesse Arnhem komt er aan!’

VideoARNHEM - De toppositie van Vitesse in de eredivisie zorgt voor een jubelstemming. De weg is uiteraard nog lang, als je meteen scoort krijg je een heel andere wedstrijd en iedereen in het Arnhemse kamp kijkt van week tot week. Maar oer-supporter Bjorn Courbois heeft de slogan al klaar. ,,Barcelona en Milaan, Vitesse Arnhem komt er aan”, zingt hij in De Les van Vites.

De Champions League-hymne schalt al door huize Courbois. ,,We doen alvast de warming-up”, zegt hij. ,,Het gaat crescendo met Vitesse. We hopen in de Champions League op een sterke poule. We willen wel een beetje tegenstand hebben. Voor een Russische club doen we het niet.”



Alle gekkigheid daargelaten, Vitesse staat bovenaan met Ajax. Dat is een droomstart. ,,Houden ze dit vol? Er staat wel een basis”, zegt Courbois. ,,Al is dat met corona allemaal maar weer afwachten. Thomas Letsch voelt dat goed aan. Ik vind hem een goede trainer. Hij zet een team neer. We hebben wel een fundament om dit voort te zetten.”

Complimenten van Willem van Hanegem

Vitesse krijgt zelfs de complimenten van Willem van Hanegem. De voormalige ster van Oranje stelt dat de Arnhemse club beter voetbalt dan Feyenoord en PSV. ,,Er gebeurt iets in Arnhem”, weet Courbois. ,,Tegen Willem II (3-1 zege, red.) leverde Vitesse de slechtste wedstrijd van dit seizoen af. Dat kan een keer. Daarvoor was het goed. Er zit een idee achter bij Vitesse. En dat wordt ook tot uiting gebracht. Die goal van Openda. Ja, dat is een mislukte voorzet. Maar na rust dwingen ze dat af. Dan is er wel druk naar voren.”

Hopen op een Leicester City-verhaal

Officieel is Vitesse de eerste uitdager van Ajax, de titelfavoriet in Nederland. ,,Ik ben hartstikke trots”, vertelt Courbois. ,,Ik kom graag op mijn werk. Daar zijn ze allemaal voor FC Wageningen. Daar worden ze er niet goed van. Heeft Vitesse weer gewonnen. Laten we dit seizoen maar hopen op een Leicester City-verhaal (Engelse club werd in 2016 totaal onverwacht kampioen, red.). Dat zou geweldig zijn.”

Wij kunnen gewoon alleen bovenaan staan

Voor Vitesse wacht nu FC Emmen. De Arnhemse club is in het duel torenhoog favoriet. ,,Wij moeten onze faam waarmaken. Het wordt gewoon 3-0. Ik zit tot dusver steeds goed.”



Vitesse blijft dan in de top. Courbois droomt van nóg meer. ,,Nou, weet je tegen wie Ajax moet? FC Utrecht. Wij kunnen gewoon bovenaan komen. Alleen. Dan staan wij gewoon even een paar punten voor. En dan op naar Barcelona, Milaan, Manchester, Turijn. Ik begin er zo wel over te dromen.”

Volledig scherm In de Les van Vites bespreken Lex Lammers en Bjorn Courbois de gang van zaken rondom de Arnhemse club. Deze keer vanuit Burgers' Zoo. © Videostill