De Les van Vites: ‘Minister De Jonge wil voorrang Vitesse-supporters bij vaccinatie vanwege bekerfinale’

VideoARNHEM - Vice-premier Hugo de Jonge wil dat Vitesse-supporters voorrang krijgen bij de vaccinatie tegen het coronavirus. ,,Zo kunnen wij allemaal aanwezig zijn bij de bekerfinale in De Kuip”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Het is een prachtige geste van Hugo.”

De vaccinatie maakt het ook mogelijk dat de supporters van Vitesse na de finale de huldiging kunnen vieren op de Markt in Arnhem, weet Courbois. ,,We kunnen dan niemand besmetten.”



Hij heeft een app ontvangen, met daarin het nieuws van de speciale aankondiging van het kabinet.



Natuurlijk grapt Courbois. Vitesse moet dinsdag in de kwartfinale eerst maar eens afrekenen met Excelsior. ,,Maar de weg naar de finale is wel geplaveid”, zegt de oer-supporter. ,,Vitesse heeft gunstig geloot. Wij zijn de uitgesproken favoriet tegen Excelsior. Ik ga ook uit van een duidelijke zege. 3-0.”

Crisis bezweren

Voor het bekerduel moet coach Thomas Letsch een crisis bezweren bij Vitesse. Voor de eerste keer in het voetbaljaar zijn er zorgen in het Arnhemse kamp. De duels tegen VVV-Venlo (4-1 verlies) en RKC (1-1) waren zwaar onder de maat.



,,Elke supporter van Vitesse is geschrokken van het voetbal”, vertelt Courbois. ,,Ik ben benieuwd hoe Vitesse hier uitkomt. Heerenveen staat voor de deur. Dat is een onberekenbare tegenstander. Ze winnen met 3-0 van Feyenoord, maar spelen bloedeloos gelijk tegen Twente en zijn dramatisch tegen Heracles.”

Idrissa Touré

,,Ik ben ook benieuwd naar de opstelling”, vervolgt Courbois. ,,Nu stond Idrissa Touré in de basis tegen RKC. Dat begrijp ik niet. Touré was met zijn kwaliteiten als breker overbodig. Vitesse moest de wedstrijd maken en de aanval zoeken. Als Vitesse met de belangen van Juventus rekening moet houden, is dat een slechte zaak. Maar bovenal complimenten aan RKC. Zij speelden een prima wedstrijd.”

Tronstad in de basis

Voor Courbois is richting Heerenveen één zaak helder. ,,Ik vind het belangrijk dat mijn grote vriend Sondre Tronstad gaat spelen.”



De Noor is terug na een bovenbeenblessure. ,,Tronstad bewaakt de balans”, weet Courbois. ,,Als hij meedoet, vraag je je af wat hij heeft laten zien. Maar doet hij niet mee, dan mis je hem. Hoe dan ook winnen we in Friesland. Het wordt 1-2.”

