De Les van Vites na AZ: Broja en Openda zitten bij Vitesse om vak spits te leren

VideoARNHEM - Vitesse staat halfweg het seizoen op plek 4 in de eredivisie. De nederlaag bij AZ (3-1), vlak voor de kerstdagen, geeft ook een waarschuwing af. ,,Wij moeten wedstrijden gaan killen”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Als we dan mogen klagen, dan gaat het over de kansenmisserij.”

Courbois geniet dit seizoen van Vitesse. Maar tegen AZ had de Arnhemse formatie legio kansen. Uiteindelijk scoorde alleen Loïs Openda.



,,Killen is het probleem van de eerste seizoenshelft. Kijk tegen Groningen. Zie Heerenveen. Daar hadden we bij rust op 3-0 moeten staan. En Feyenoord hadden we in de eerste helft al moeten wegzetten. Daarna werd het heel erg moeilijk.”



Dat ligt aan de spitsen. Courbois is, met recht, vol lof over de aanval.



,,Maar Openda en Armando Broja moeten het vak spits nog leren. Daarom zijn ze ook uitgeleend aan Vitesse (door respectievelijk Club Brugge en Chelsea, red.). Zij missen ook kansen.”

Vitesse begon slecht

Tegen AZ faalden Oussama Darfalou en Matus Bero in de afwerking. ,,Vitesse begon slecht, maar na die tien minuten gewoon beter. Doodzonde dan geen resultaat te pakken.”

Quote Die KNVB-be­ker pakken we wel Bjorn Courbois

Courbois is toch positief. We kunnen heel goed mee met de topteams in de eredivisie. Dat biedt vertrouwen voor de rest van het seizoen.”



Wat heet: de supporter stapt optimistisch het jaar uit. ,,Die KNVB-beker pakken we wel. Ik ga zelfs voor de dubbel!”



Terug in de realiteit vielen twee zaken op in Alkmaar. In de regen was het maar goed dat er geen uitsupporters welkom waren. Die waren de Noordzee in gespoeld.

‘Dizot’

En dan was er nog doelman Bizot, voor de gelegenheid omgedoopt in Dizot. De keeper torpedeerde Openda. En hij vond zijn actie ‘fantastisch’.



,,Vrienden van me vonden het rood”, zegt Courbois. ,,Hij buigt de regels tot het uiterste. Bijzonder dat de arbiter en de VAR nergens naar kijken. Die reactie na afloop? Daar droop de slimmigheid niet van af. Voor zo’n keeper met de status bij Oranje is dat een vreemde reactie.”

Volledig scherm In de Les van Vites bespreken Lex Lammers en Bjorn Courbois de gang van zaken rondom de Arnhemse club. Deze keer vanuit Burgers' Zoo. © Videostill