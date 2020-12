De Les van Vites: ‘Verleng Pasveer even met twee jaar!’

VIDEOARNHEM - Vitesse houdt stand in de top van de eredivisie. Na een clash vol dramatiek tegen Feyenoord wacht nu nog AZ. ,,Verzoek aan Vitesse: verleng het contract met Remko Pasveer even heel snel met twee jaar”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Wat was onze keeper goed.”

Courbois liep zondag in zijn huiskamer een blessure op naar aanleiding van de topper tussen Vitesse en Feyenoord. Het laatste halve uur vol emotionele taferelen zorgde voor een barstende hoofdpijn. ,,dat was allemaal stress”, zegt hij. ,,Ik moest na de wedstrijd medicatie innemen. En ik ben gaan wandelen in het bos. Voor frisse lucht. Alles kwam er uit. Ik heb zo intensief meegeleefd. Het was zó spannend. Die tweede helft, man, wat een emotie.”

Killen

Vitesse heerste een uur. Daarna kwam het offensief van Vitesse. ,,In de eerste helft vond ik Vitesse prima voetballen. Maar met de rust moeten wij de wedstrijd eigenlijk al killen. Met 2-0. Na een uur was de accu leeg. Dat kwam door die bekerwedstrijd van donderdagavond. Daarna was het overleven.”



,,Wat was Pasveer daarbij goed, hè. Niet normaal. Vitesse moet snel verlengen. Dan hebben wij voor de komende jaren een topkeeper.”

Keeper Remco Pasveer (links).

Advocaat

Dick advocaat stelde na afloop dat Feyenoord negentig minuten had gedomineerd. ,,Hij komt heel erg goed over in de media”, reageert Courbois. ,,Maar dat was echt onzin. Vitesse was een uur beter. Daarna nam Feyenoord de regie over. Daarbij was een gelijkspel wel reëel geweest. Maar we hadden geluk.”



Courbois genoot weer van Jacob Rasmussen en Danilho Doekhi. ,,Maar Sondre Tronstad begint mijn vriendje te worden”, zegt Courbois. ,,Wat is die onopvallend goed. Riechedly Bazoer kan excelleren door Tronstad. Dat schuift mooi in elkaar.”

Vitesse wil voetballen

Tannane was te veel bezig met zijn eigen wedstrijd. ,,Tegen Willem II - 0-2 met mijn juiste voorspelling - was hij na rust juist zo goed als teamspeler”, vindt Courbois. Hij zette Thomas Buitink alleen voor de keeper. Ik dacht: Als hij dit nu kan, pingelen en voetballen met overzicht, dan is-ie niet te houden voor Vitesse. Maar ja, hij voetbalt daarom ook bij ons. Het lukt niet altijd.”



Voor de topper tegen AZ rekent Courbois weer op Tannane. ,,AZ wordt heel erg leuk. AZ wil spel wel maken. Vitesse wil ook voetballen. Dat wekt verwachtingen. Ik kijk er naar uit. Wij hebben al een geweldige eerste seizoenshelft. Maar een goed resultaat bij AZ zou een mooie afsluiter van het jaar zijn. Ik ben daar positief over. Wij gaan winnen met 1-4. Tannane gooit alles van zich af.”