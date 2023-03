De problemen stapelen zich op bij Vitesse: hoofdsponsor ‘eToro’ stapt na dit seizoen op

Cocu zet de boel op scherp: ‘Iedereen moet offers brengen om Vitesse in de eredivisie te houden’

Vitesse zit in een overlevingsstrijd in de eredivisie. Beleving, karakter, wilskracht, onverzettelijkheid. ‘Grinta’. Die termen tellen in crisistijd. Coach Phillip Cocu zet de zaken richting PSV op scherp in Arnhem.