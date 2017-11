Wat Yakubu zo bijzonder maakte in zijn tijd bij Vitesse

Na een sterk begin bij Vitesse zorgde Yakubu in zijn laatste jaren vooral voor lachende gezichten bij supporters vanwege zijn acties buiten het veld. Zo beschrijft columnist en schrijver Marcel van Roosmalen in zijn boek Het is nooit leuk als je tegen een boom rijdt dat Yakubu ooit een gedicht maakte voor keeper en ploeggenoot Piet Velthuizen. Dat ging als volgt:



'Olympische Spelen

Hij is grote miet

Want hij is er niet

Doelman Piet'



In een van zijn boeken over Vitesse, genaamd Schijt, vertelt Van Roosmalen over een autorit met Yakubu richting Amsterdam. De auteur spreekt daarin van een 'aparte rijstijl': Yakubu reed altijd tachtig kilometer per uur. Op de snelweg werd hij door vrijwel iedereen ingehaald. Binnen de bebouwde kom gebeurde vaak het omgekeerde.