De verovering van Berlijn moet nog even wachten: Danilho Doekhi wil eerst Europees ticket met Vitesse

Vitesse-trai­ner Thomas Letsch ontkent contact met Standard Luik: ‘Geen gesprekken met Belgen of Johannes Spors’

ARNHEM - Vitesse-trainer Thomas Letsch ontkent contact met de Belgische traditieclub Standard Luik. De Duitse coach is in beeld in Wallonië, maar heeft naar eigen zeggen met niemand over een zomerse overgang gesproken.

12 mei