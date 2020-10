De vloek van GelreDome is voorbij: Vitesse boekt historische, zwaarbevochten zege op PSV

ARNHEM - De vloek van PSV is voorbij. Vitesse heeft in GelreDome de Eindhovense club dan eindelijk verslagen. De Duitser Thomas Letsch gaat in het coronaseizoen de boeken in als de coach bij een historische, zwaarbevochten 2-1 zege. Met een discutabele winnende goal van Loïs Openda en een niet gegeven strafschop voor de Brabanders in de blessuretijd via de VAR.

Vitesse beleeft met de zege op PSV een topstart in de competitie. De Arnhemse club nestelt zich achter Ajax in de top van de eredivisie.

PSV trad wel verzwakt aan in de Gelderse hoofdstad. Coach Roger Schmidt miste in GelreDome Mario Götze, Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Cody Gakpo. Daarbij startte Donyell Malen op de bank. Natuurlijk had dat effect op het voetbal, maar dan nog toonde de Eindhovense club voor rust wel erg weinig dadendrang. Daarbij ontbrak bij VItesse spelmaker Oussama Tannane. Thomas Bruns zat nog in quarantaine en Matus Bero miste het duel door een knieblessure. Ook de Arnhemse club was niet compleet.

Droomstart

Vitesse startte scherper. De formatie van Letsch stond daarmee na 45 minuten ook terecht op voorsprong. De Arnhemse club beleefde een droomstart. Jacob Rasmussen kopte de bal na 9 minuten binnen. De huurling van Fiorentina klopte in de lucht Olivier Boscagli en Philipp Max: 1-0.

Vitesse kreeg voor rust nog een tweede geweldige kans. Na een fraaie aanval kwam Sondre Tronstad alleen voor het doel. Hij schoot op doelman Yvon Mvogo.

Ongedekt

PSV bracht na rust meer energie en dat leverde al snel de gelijkmaker op. Doelman Remko Pasveer redde nog fenomenaal op een vrije trap van Max, maar hij was even later kansloos op een kopbal van Boscagli. De Fransman stond na 50 minuten totaal ongedekt bij een hoekschop van Max: 1-1.

PSV leek de wedstrijd zo te kantelen, maar Vitesse toonde ruggengraat. En de Arnhemse club kon niet klagen over de VAR. Na 54 minuten tikte Loïs Openda de bal zeer fraai binnen, op aangeven van Wittek. De Belg scheen te scoren uit buitenspelpositie, maar de video-scheidsrechter keurde de treffer goed: 2-1.

Wankelen

Voor Letsch was dat het sein ook tactisch in te grijpen. De Duitser dirigeerde Riechedly Bazoer naar het middenveld. Hij verstevigde de defensie met Tomas Hajek. Bij PSV kwam Malen als extra aanvaller.

Vitesse wankelde, maar brak niet. De Arnhemse club ontsnapte in de blessuretijd wel. Arbiter Nijhuis wilde de bal op de stip leggen na een duel tussen Eli Dasa en Jorrit Hendrix. De VAR greep daarna in. Uiteindelijk kwam er geen strafschop. De juichkreten in het kamp van Vitesse zeiden daarna genoeg. Iedereen was in extase, met de eerste thuiszege sinds 1997. Dat was nog op Nieuw Monnikenhuize.

Vitesse - PSV 2-1 (1-0). 8. 1-0 Rasmussen, 49. 1-1 Boscagli, 53. 2-1 Openda.

Toeschouwers: 0

Scheidsrechter: Nijhuis

Gele kaarten: Tronstad, Buitink, Dasa (Vitesse).

Vitesse: Pasveer; Rasmussen, Bazoer, Doekhi; Dasa, Tronstad, Huisman (60. Hajek), Touré, Wittek (82. Cornelisse); Openda (74. Buitink), Broja (82. Darfalou).

PSV: Mvogo; Junior, Teze, Boscagli, Max; Hendrix, Sangaré, Ihattaren, Thomas (62. Malen); Zahavi, Madueke (89. Fein).

