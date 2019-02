De Wit per direct weg bij Vitesse: ‘Toe aan een nieuwe uitdaging’

ARNHEM - Joost de Wit is per direct weg bij Vitesse. De algemeen directeur verlaat ‘in goed overleg’ de Arnhemse eredivisieclub. Hij wordt opgevolgd door Pascal van Wijk. Die werd in 2016 benoemd tot Zilveren Vitessenaar.

De Wit (56) is ‘toe aan een nieuwe uitdaging’. Zowel de club als de bestuurder bezweert dat er in Arnhem geen sprake is van een conflict. De Wit verscheen in Arnhem al weken niet meer op de werkvloer.

,,Ik heb de afgelopen vijf jaar een fantastische tijd bij Vitesse gehad”, reageert De Wit via de site van de eredivisieclub. ,,Ik ben er trots op dat ik mijn steentje aan de positieve ontwikkelingen heb mogen bijdragen. Het was een mooie periode, maar de laatste tijd merkte ik meer en meer dat ik aan een nieuwe uitdaging toe ben. Op zo’n moment is het beter voor iedereen dat je stopt.”

Bezuinigingen en Europees voetbal

De Wit was ruim vijf jaar de directeur van Vitesse. In die periode voerde hij zware bezuinigingen door, nadat clubeigenaar Merab Jordania jarenlang forse verliezen had gemaakt. De Arnhemse club kwalificeerde zich in die periode ook meermaals voor Europees voetbal. Hoogtepunt van zijn ambtsperiode was de KNVB-beker in 2017, waarbij AZ met 2-0 werd verslagen.

Hij maakte bij Vitesse drie eigenaren mee. Nadat Jordania het veld moest ruimen, nam Alexander Tsjigirinski de regie in handen. Vorig jaar werd Valeri Oyf de nieuwe eigenaar.

Nieuwe directeur

Nieuwe directeur en Zilveren Vitessenaar Van Wijk (48) promoveert met het vertrek van de Wit naar een topfunctie bij Vitesse. De geboren en getogen Arnhemmer bekleedde de voorbije jaren verschillende functies in Arnhem. Hij was laatstelijk manager financiën en bedrijfsvoering. Hij is zodoende tot in detail op de hoogte van de cijfers in Arnhem. Hij zat ook altijd aan bij de presentatie van de jaarcijfers van de club.