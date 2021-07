Deal beklonken: Enzo Cornelisse tekent verbeterd, driejarig contract bij Vitesse

Contract­ver­len­ging bij Vitesse: Modelprof Hajek tekent jaar bij in Arnhem

1 juli BURGH-HAAMSTEDE - Tomas Hajek blijft langer bij Vitesse. De Tsjech verlengt zijn contract in Arnhem met een jaar. De linksbenige verdediger blijft zo tot juli 2023 aan de eredivisionist verbonden. Maar in de nieuwe verbintenis is ook een optie voor een extra seizoen opgenomen.