Deal is rond: Vitesse legt Honda voor seizoen vast

Slag om Arn­hem-veteraan 'Little Joe' Mawdsley op 94-jarige leeftijd overleden

14:43 ARNHEM - Slag om Arnhem veteraan Joe Mawdsley is dinsdag onverwacht verleden. De Engelse oud-strijder van het Border Regiment, die in september nog de herdenking van 75 jaar Slag om Arnhem in Oosterbeek en Arnhem bijwoonde, werd 94 jaar.