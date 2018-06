Deal rond: Kashia verhuist van Vitesse naar San Jose Earthquakes

ARNHEM – De transfer van Guram Kashia is rond. De Georgiër verruilt Vitesse na acht jaar trouwe dienst voor San Jose Earthquakes. Hij tekent voor tweeënhalf jaar in de Verenigde Staten, met een optie voor een extra jaar.

Vitesse ontvangt naar verluidt een transfersom van meerdere tonnen voor Kashia (30). De Arnhemse club doet over de hoogte van de vergoeding geen mededelingen.

Met San Jose, een club uit de Major League Soccer, komt een wens van de Georgiër uit. Kashia maakte al vroeg in het vorige seizoen bij Vitesse zijn ambitie voor een transfer kenbaar. Hij zou zijn contract tot juli 2020 eerbiedigen, maar vroeg de Arnhemse club ook om medewerking als er een ‘mooie uitdaging’ op zijn pad zou komen.

Vitesse toonde zich coulant. Kashia, in 2010 overgekomen van Dinamo Tbilisi, groeide de voorbije jaren uit tot boegbeeld in Arnhem. Hij speelde zelfs de meeste wedstrijden in de eredivisie voor de Gelderse club: 245. De Georgische international passeerde zo clubicoon Theo Janssen.