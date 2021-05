Deal rond: Toni Domgjoni voor drie jaar naar Vitesse

Interview Kanker kostte Bas Wijnen veel, maar leverde ook iets op: ‘Ik ben een leuker mens geworden’

30 april Hij was op weg om de eerste doelman van Vitesse te worden. Het liep anders. Inmiddels is Bas Wijnen (40) wijkagent in Arnhem. ,,Op de wat als- en waarom-vragen krijg je nooit antwoord.”