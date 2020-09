Deal rond: Vitesse huurt Juventus-talent Touré

Touré (22) is de vijfde nieuweling van Vitesse voor dit seizoen. De Arnhemse club huurt de Belgische aanvaller Loïs Openda van Club Brugge. De Deense centrumverdediger Jacob Rasmussen wordt geleend van Fiorentina. Daarbij is spits Armando Broja door Chelsea voor een jaar in de Gelderse hoofdstad gestald. De club heeft linkspoot Maximilian Wittek transfervrij overgenomen van SpVgg Greuther Fürth uit de 2. Bundesliga.

Voetbalnaam Idi

Touré is als kind van ouders uit Guinee opgegroeid in Berlijn. Hij bezit de Duitse nationaliteit. Zijn voetbalnaam is Idi.

Touré startte zijn voetballoopbaan bij Tennis Borussia Berlin. In de Duitse hoofdstad werd hij in 2015 opgemerkt door scouts van Red Bull Leipzig. Bij de club groeide hij uit tot Duits jeugdinternational. Touré debuteerde zelfs in de hoofdmacht van Leipzig, in 2016.

Beloften

Touré voetbalde daarna in de beloften bij Schalke 04 en Werder Bremen. Vervolgens pikte Juventus het talent op. Na een jaar op huurbasis nam de Italiaanse grootmacht de Duitser in 2019 definitief over. Hij staat nu in Turijn nog tot juli 2022 onder contract.

Vitesse huurt Touré voor een seizoen. De eredivisionist wilde het talent het liefste permanent overnemen, maar daar werkte Juventus niet aan mee.

Multifunctioneel

Touré geldt als multifunctionele speler. Hij is fysiek sterk en is voor Vitesse-trainer Thomas Letsch een optie op rechts als concurrent van Eli Dasa. De Duitser kan achterin uit de voeten, als achtervang van Danilho Doekhi. Als controleur op het middenveld gelden Sondre Tronstad en Matus Bero als voornaamste concurrenten.