Dejan Curovic: gangmaker met een kanonskogel in beide benen

Volledig scherm 2000-08-07 13:14:13 KPN Eredivisie, seizoen 2000/2001. Vitesse, Dejan Curovic. ANP-Foto Pics United © ANP Het is 12 september 1994. Een dag voor de thuiswedstrijd tegen Parma (1-0) in de UEFA Cup. Dejan Curovic, door Vitesse-voorzitter Karel Aalbers twee maanden eerder weggekocht bij FK Partizan, sluit voor het eerst aan bij de selectie van de Arnhemse voetbalclub.



Edward Sturing (56) zal de dag nooit vergeten. ,,Hij sliep bij mij op de kamer, in hotel De Branding in Doorwerth”, vertelt het boegbeeld van Vitesse. ,,Dejan was toen al heel zelfverzekerd. Parma was een Italiaanse topclub. ‘No problem, we win that game’. Hij was één dag bij ons, hè. Maar hij kreeg gelijk.”

Quote In café De Schoof stond hij altijd met de microfoon in de handen

Sturing maakt alle zes de jaren van Curovic bij Vitesse mee. ,,Hij was de gangmaker. In café De Schoof stond hij altijd met de microfoon in de handen. Of als we een wedstrijd wonnen, kwam voorzitter Karel Aalbers in de kleedkamer om te zeggen dat we het goed gedaan hadden. Maar Dejan had niets aan complimenten. ‘Listen president, show us the money’. Dejan vormt een groot hoofdstuk in de geschiedenisboeken van Vitesse.”

DJ-Superstar

Volledig scherm 18-02-1999:Voetbal :Dejan Curovic:ArnhemDejan Curovic speler Vitesse 1999Foto:OrangePictures/Cees van Hoogdalem © VI IMAGES / Curovic groeit tussen 1994 en 2000 uit tot een cultheld. DJ-Superstar is in Arnhem (109 duels, 41 goals) een begrip. Een bijnaam die Curovic zelf de wereld in heeft geholpen. In 2017 legt hij aan ELF Voetbal uit, hoe dat ging. ,,Ik wilde aan het eind van de training nog een paar keer op doel schieten. Raimond van der Gouw zei dat er geen enkele bal in zou gaan. Ik zei dat hij er geen zou pakken. De eerste ging erin. De tweede ook. Er werd gejoeld, om de spanning wat op te voeren. Maar Raimond was opnieuw kansloos. Ik rende daarna rond en gleed op mijn knieën over het veld. Daarbij riep ik ‘I am DJ-Superstar!’ Gerard Borgman van De Gelderlander hoorde dat en de volgende dag stond het in de krant.”

Quote Zodra de wedstrijd begon, kwam zijn Balkanmen­ta­li­teit naar boven. Dan was hij een winnaar. Met een kanonsko­gel in beide benen

Curovic is bij Vitesse de meesterknecht van onder anderen Roy Makaay en Nikos Machlas. ‘Ik word niet rijk, maar ik maak alle spitsen wel rijk’, zei Curovic daarover. Makaay speelt tussen 1994 en 1997 samen met Curovic. De voormalige topspits koestert warme herinneringen aan hem. ,,We hadden een klik op het veld. DJ was een geweldige gozer. Open en vriendelijk, geliefd in de ploeg en bij de fans. Maar zodra de wedstrijd begon, kwam zijn Balkanmentaliteit naar boven. Dan was hij een winnaar. Met een kanonskogel in beide benen.”



Na het vertrek van Makaay bij Vitesse vormt Curovic een duo met Machlas. Een gouden combinatie. Machlas wordt in 97/98 met 34 competitiegoals Europees topscorer. ,,We hebben echt zoveel mooie momenten beleefd, binnen en buiten het veld”, vertelt Machlas. ,,DJ zei altijd tegen teamgenoten: ‘give me the ball, go home and I will score’. Zo veel zelfvertrouwen had hij.” De Griek heeft de laatste jaren via social media nog contact gehad met Curovic. ,,Mijn oudste zoon heeft jaren hartproblemen gehad en DJ liet altijd weten voor zijn herstel te bidden. Dat heeft geholpen.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Curovic na een afgekeurd doelpunt.

Terug naar Belgrado

Curovic, tussen 2000 en 2003 ook nog actief bij FC Groningen, keert na zijn carrière terug naar zijn geboorteplaats Belgrado. Maar hij blijft Arnhemmer en Vitessenaar. Als in 2017 de KNVB-beker wordt gewonnen, reikt Curovic de eerste prijs uit de clubhistorie uit. Machlas: ,,DJ was daar zo trots op.”



De laatste jaren van zijn leven is Curovic consulting agent, een tussenpersoon bij transfers. De naam van zijn bedrijf? DJ-Superstar. Zijn plotselinge dood schokt de oud-teamgenoten. ,,Ik heb hem gisteren via social media nog een berichtje gestuurd om hem te feliciteren met zijn verjaardag”, vertelt Makaay. ,,Ik opende net mijn telefoon en zag het nieuws. Ik ben geschokt.”



,,Unbelievable dat DJ er niet meer is”, zegt Machlas. ,,Ik begreep dat zijn gezondheid heel snel achteruit ging in de laatste paar dagen. En dat terwijl hij nog zo fit was. Ik steek nu een kaarsje op voor DJ, my good friend. Ik zal hem nooit vergeten.”