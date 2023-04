Derby moet voor Vitesse start zijn van zegereeks: ‘Absentie Tannane zouden wij niet erg vinden’

Voor Vitesse moet de Derby van Gelderland de start vormen voor een zegereeks in de eredivisie. In Arnhem draait dit seizoen alles om handhaving. Dat overschaduwt het sentiment tegen NEC, stelt interim-coach Chris van der Weerden.

Van der Weerden zit zondag als coach van Vitesse op de bank in De Goffert, omdat hoofdtrainer Phillip Cocu langer moet herstellen van een blindedarmoperatie. Er zijn bij de revalidatie complicaties opgetreden.

Tannane

De stand-in beschikt over een volledig fitte selectie, buiten de lang geblesseerde spelmaker Davy Pröpper. Bij NEC ontbreekt daarentegen hoogstwaarschijnlijk schaduwspits Oussama Tannane. Van der Weerden kent de sterspeler uit zijn tijd bij PSV.

,,Oussama is een heel goede speler”, zegt Van der Weerden. ,,Hij bereidt goals voor en maakt zelf ook doelpunten. Ik had hem in de B-jeugd bij PSV. Een speler met exceptionele kwaliteiten. Dus als hij afwezig is, dan zouden wij dat niet erg vinden. Maar let wel: NEC heeft op zijn positie natuurlijk wel weer een andere speler met kwaliteit staan.”

Luxe

De fitheid van de spelersgroep van Vitesse stemt Van der Weerden vrolijk. ,,Zo’n eind in het seizoen is dat luxe. We hebben zo keuze voor de wedstrijd van zondag.”

De 2-0 zege op Go Ahead Eagles geeft Van der Weerden geen reden wijzigingen in zijn basisteam door te voeren, al gaat de interim-coach niet in op de opstelling van Vitesse tegen NEC.

,,We benaderen deze wedstrijd zoals de vorige, tegen Go Ahead Eagles”, zegt Van der Weerden. ,,We halen vooraf dus geen psychologische trucs uit. We tonen geen beelden van vorige derby’s. Het gaat er om nu gewoon goed voorbereid te zijn op een zware wedstrijd. Wij kijken daarbij waar de kracht en de zwakte ligt van NEC. Daarop hebben we getraind. Er wordt scherpte en concentratie gevraagd. Onze situatie is dat we moeten overleven. NEC is veilig, wij hebben nog punten nodig om veilig te worden.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus, Flamingo, Isimat-Mirin, Wittek; Van Ginkel, Bero, Meulensteen; Manhoef, Sankoh, Kozlowski.

Volledig scherm Chris van der Weerden, de interim-coach van Vitesse. © Pro Shots / Paul Meima

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.