Dessers velt Vitesse in besloten oefenduel op Papendal

Vitesse-trainer Leonid Sloetski miste voor het oefenduel de internationals Eli Dasa, Armando Obispo, Danilho Doekhi, Matus Bero, Tim Matavz en Thomas Buitink. Doelman Remko Pasveer kreeg rust. Zodoende stonden van de vaste basis alleen Max Clark, Riechedly Bazoer en Bryan Linssen aan de start. In de goal nam Kostas Lamprou plaats, achterin startte Thomas Hajek. Ook Oussama Darfalou en Julian Lelieveld begonnen in de basis.

Kansen

Sloetski zag Vitesse voor rust in de proefopstelling een stel kansen missen. Enrico Hernandez miste fortuin met een schot op de lat, maar Darfalou faalde drie keer.



Heracles scoorde wel. De Almeloërs kregen minder kansen, maar kwamen na 41 minuten uit een counter via Cyriel Dessers op 0-1.



Na rust was er evenwicht op Papendal. Twintig minuten voor tijd bracht Sloetski nog Adnane Tighadouini. De Edenaar is stagiair bij de Arnhemse club. Hij hoopt een conctract te verdienen. Verschil in een weinig boeiend duel kon Tighadouini niet maken.