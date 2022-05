Deur naar Europa slaat keihard dicht voor Vitesse: Letsch begint niet aan overbruggingsjaar

De ontmaskering was compleet, vlak na rust. Met de 4-0 in een kolkend Alkmaar. Weggepoetst, afgemaakt, weggeblazen, ontmanteld en vernederd werd Vitesse in de finale van de play-offs. De 2-1 overwinning in GelreDome, donderdag zo knap bevochten, bleek nog slechts een voetnoot in het voetbaljaar. Een oprisping. Uiteindelijk ging de Gelderse equipe met liefst 6-1 (!) af in Noord-Holland.