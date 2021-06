Dick Schreuder nieuwe assistent Letsch bij Vitesse

Schreuder is een voormalig profvoetballer, die zijn opleiding genoot bij PSV. In Eindhoven brak hij niet door. Hij kwam in het betaalde voetbal uit voor Sparta, FC Groningen, RKC Waalwijk, Helmond Sport en Go Ahead Eagles. De Barnevelder stond ook onder contract bij Stoke City, maar in Engeland speelde hij niet.

Na zijn actieve carrière stapte Schreuder het trainersvak in. Hij coachte in het amateurvoetbal SDV Barneveld en VV Katwijk. Als assistent was hij werkzaam hij FC Barnet in Engeland (onder Edgar Davids), Philadelphia Union in de VS en Hoffenheim 1899. Bij de club uit de Duitse Bundesliga werkte hij samen met zijn broer Alfred.