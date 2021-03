Dilemma voor Letsch bij Vitesse: Met Darfalou, Broja en Openda zijn er drie spitsen voor twee plekken

ARNHEM - Thomas Letsch baadt in luxe bij Vitesse. De Duitse coach moet voor het duel met Willem II van zondag alleen voorin nog een puzzelstuk leggen. In Arnhem zijn er drie kandidaten voor twee plekken: Loïs Openda, Armando Broja en Oussama Darfalou. ,,Dit is voor een trainer een mooie uitgangspositie.”

Vitesse staat als de nummer vier van de eredivisie voor een nieuwe krachttoer. De Arnhemse club kan een slag slaan in de eredivisie, nu ook de topper tussen AZ en PSV op het programma staat. De Gelderse formatie kan zich met een zege op Willem II (aftrap zondag 14.30 uur) nog nadrukkelijker gaan mengen in de strijd om de tweede plek op de ranglijst. Die is goed voor een Champions League-ticket.

Letsch stelt met het oog op de thuiswedstrijd tegen de Brabantse club ‘nooit de verkeerde keuze’ voorin te kunnen maken. ,,We hebben drie kandidaten voor de twee plekken in de aanval. En ze zijn alledrie in vorm. Niets is beter dan keuzes uit luxe.”

Volledig scherm Oussama Darfalou viert zijn eerste goal tegen FC Utrecht. © Pro Shots / Ron Baltus

Darfalou, Openda en Broja

Letsch heeft de laatste weken met Broja en Openda als het vaste koppel gewerkt. Maar door schorsingen gooide hij het elftal om tegen FC Utrecht. En in de Domstad diende Darfalou zich aan. De Algerijn scoorde tweemaal en gaf de assist voor de 3-1 van Maximilian Wittek.

In dit seizoen is Openda vaste keus. De Belg is de aanvalsleider van Vitesse. De keuze lijkt zo te gaan tussen Darfalou en Broja.

En zie daar het dilemma. Darfalou heeft door zijn optreden tegen Utrecht sterke kaarten voor het duel in GelreDome. Hij staat al op acht competitiegoals. Maar Broja is dus de clubtopscorer, met negen goals in de eredivisie.

,,Wat we ook doen, we moeten als team een topprestatie leveren”, stelt Letsch. ,,Iedereen wijst nu naar de ranglijst en de strijd om de tweede plaats. Willen we daar überhaupt om strijden, dan moeten we winnen van Willem II. En dat wordt moeilijk genoeg.”

Willem II gevaarlijk

Letsch geeft hoog op van de ‘Tricolores’. ,,Dat team staat laag geklasseerd in de eredivisie en vecht dus voor lijfsbehoud. Dat is voor ons al een gevaar. Daarbij zit er ontegenzeggelijk kwaliteit in Willem II. Kijk naar de aanval. Naar Wriedt, Pavlidis Tresor en Nunnely. We moeten echt aan de bak.”

Vitesse treft Willem II voor de derde keer in dit seizoen. Maar de Arnhemmers spelen daarbij voor de eerste keer thuis. De formatie van Letsch won in Tilburg in competitieverband met 3-1, door goals van Openda, Broja en Patrick Vroegh. In de beker zegevierde de Gelderse equipe met 2-0 via treffers van Million Manhoef en Thomas Buitink.

Vitesse mist voor het duel in GelreDome Riechedly Bazoer en Thomas Bruns door schorsingen. Enzo Cornelisse start centraal achterin. Oussama Tannane en Matus Bero keren na schorsingen weer terug in de basis.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer; Doekhi, Cornelisse, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Broja, Openda.

Volledig scherm Matus Bero en Oussama Tannane zijn terug na een schorsing. © Pro Shots / Paul Meima