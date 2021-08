Dinamo wil Doekhi, maar verlies in Champions League is tegenvaller in transferonderhandelingen

overzicht Vitesse vloog zes keer eerder het kanaal over voor Europees Voetbal: zo ging dat eraan toe

10 augustus Vitesse vecht morgen in Ierland tegen Dundalk FC voor een plek in de play-offs van de Conference League. Zes keer eerder vloog de Arnhemse club Het Kanaal over voor Europees voetbal. Over Anfield, zwoegende hardlopers en de kraanvogel.