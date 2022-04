Doekhi baalt van malaise Vitesse: ‘Hoog tijd voor ommekeer’

Vitesse is de weg kwijt in 2022. Hoog tijd voor de ommekeer, stelt aanvoerder Danilho Doekhi. Want in de play-offs moet de Arnhemse equipe wel pieken.

Vitesse behoort in dit kalenderjaar tot de zwakke broeders in de eredivisie. Maar de dramareeks blijft vooralsnog zonder gevolgen. De concurrentie laat ook punten liggen. FC Groningen en FC Utrecht. En de Arnhemse club heeft een buffer naar de middenmoot van de ranglijst.

,,Maar dit is geen goed jaar”, stelt Doekhi, na de 3-1 nederlaag bij AZ. ,,Kijk, AZ is nu vooral effectiever dan wij. Zij schieten twee keer op doel en scoren drie keer. Wij maken de kansen niet. Maar we moeten niet blind zijn voor de resultaten. We verspelen de laatste maanden wel heel veel punten.”

Op papier is er zelfs dan nog niet veel aan de hand voor Vitesse. En voor Utrecht. ,,Dat is het Niemandsland in de eredivisie”, weet Doekhi. ,,We hebben een behoorlijke voorsprong naar de nummer negen op de ranglijst. Maar daar kopen we natuurlijk niks voor. Wij missen raffinement. We moeten de zaken nu echt ombuigen. Nu staat er toch onnodig veel druk op de wedstrijd tegen Cambuur. Dat hebben we onszelf aangedaan.”

Doekhi maant wel tot rust. ,,Natuurlijk moet alles beter. Maar we moeten ook kijken waar alles om draait. We moeten nu de vorm hervinden. Want in de play-offs moeten we op ons best zijn. Dan telt elk resultaat.”