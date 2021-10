Doekhi mist killersinstinct bij Vitesse: ‘Een ruime zege zou wel eens lekker zijn. Nu is elke wedstrijd een gevecht tot het einde’

De coach, Thomas Letsch, had alles duidelijk uitgelegd. De Duitser had zijn woorden ook herhaald. Vitesse moest onnodige risico’s uitsluiten. Het was zaak de lange bal te hanteren, als er op voetbaltechnisch vlak geen raffinement was. Maar eenmaal in het veld was dat loze kretologie gebleken. Bij de Arnhemse eredivisionist ging alles het ene oor in en het andere oor uit.