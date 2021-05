Doekhi ‘moet’ weg bij Vitesse: Tijd voor stap omhoog na topseizoen in Arnhem

Vijf punten voorsprong, maar Vitesse reist onder hoogspan­ning af naar Limburg

10 mei ARNHEM - Vitesse leeft tussen hoop en vrees in de slotweek van de competitie. De Arnhemse formatie moet tot de bodem voor een Europees ticket, nu Feyenoord in de eredivisie nog altijd een levenslijn over heeft. Na het echec op Het Kasteel is niets meer zeker in de hoofdstad van Gelderland. Maar ook niet in Rotterdam.