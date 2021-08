Doekhi op weg terug bij Vitesse, duel met Anderlecht komt te vroeg

Bazoer krijgt belangrij­ke rol bij Vitesse, ondanks zijn transfer­wens

30 juli BOCHUM - Met de Conference League in aantocht keert Riechedly Bazoer terug in de basis van Vitesse. Trainer Thomas Letsch hield de sterspeler vanwege zijn transferwens veelal buiten het elftal tijdens de voorbereiding. In de laatste oefenwedstrijd, donderdag tegen VfL Bochum (2-1 zege), liet Bazoer nog maar eens zien hoe groot zijn toegevoegde waarde is.