Doelman Piet Velthuizen houdt conditie op peil bij Willem II

Velthuizen was afgelopen seizoen reservedoelman bij AZ, maar is nu weer op zoek naar een nieuwe club.



Bij Willem II komt hij in ieder geval een oude bekende tegen. Met keeperstrainer Harald Wapenaar speelde hij samen bij Vitesse.



Met de doelman, jarenlang eerste keeper van Vitesse, is afgesproken dat hij tot en met het trainingskamp in Oisterwijk mee traint.