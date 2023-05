Donderpreek Cocu na lanterfanten bij Vitesse: ‘Gepast afscheid supporters, want die hebben dit seizoen genoeg meegemaakt’

,,Natuurlijk is de druk grotendeels weggevallen”, zegt Cocu. ,,Maar dat is geen aanleiding om rustig aan te doen. Dat heb ik ook duidelijk gemaakt. We kunnen door de resultaten van vorige week (zege Vitesse op Cambuur, nederlaag Emmen, red.) ontspannen toeleven naar FC Groningen. Toen was de druk extreem, nu niet. Maar de houding van de groep sloeg even door. We moeten gas blijven geven. Het seizoen duurt nog negen dagen, dan zijn we klaar. Maar die negen dagen gaan we wel serieus aanpakken.”