Done deal: Vitesse haalt Anderlecht-spits Dauda

Sloetski speelt Russische roulette bij Vitesse

28 januari SITTARD - Vitesse verkeert in een voetbaltechnische crisis. Natuurlijk is de blunder van de Portugees Eduardo debet aan de 2-1 nederlaag bij Fortuna Sittard van zondag, maar coach Leonid Sloetski speelt Russische roulette in Arnhem. Het verdedigende concept van de Moskoviet geldt als regelrechte zelfmoordtactiek. Angst regeert de Gelderse eredivisionist.