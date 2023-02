Drama in Volendam: Daryl van Mieghem slacht futloos en armzalig Vitesse

De opmars van Vitesse in de eredivisie is gestuit. Daryl van Mieghem, ex-speler van De Graafschap, slachtte de equipe van coach Phillip Cocu zaterdagmiddag met twee goals namens FC Volendam. De Arnhemse club kreeg op het Noord-Hollandse kunstgras de rekening gepresenteerd voor een ronduit slap en inspiratieloos optreden: 2-0.

Vitesse haalde voorbije weken uit drie duels zeven punten. Er was alle reden tot optimisme. Maar in Volendam straalde de equipe uit Arnhem niets uit. De Gelderse formatie blijft na de zwakke beurt ook onverminderd onderin hangen in de eredivisie.

Kras en Atsu

Het duel in Volendam stond in het teken van herdenken. Het stadion was voor deze ene wedstrijd omgedoopt in het Wim Kras-stadion. Wim Kras was de jongste speler bij Volendam, die debuteerde in het betaalde voetbal. Hij overleed afgelopen week.

Daarbij herdachten na 19 minuten de supporters van Vitesse het overlijden van Christian Atsu. De Ghanese ex-speler vond de dood in de aardbeving in Turkije. Bij Vitesse speelde hij in het seizoen 2013-2014 met rugnummer 19. Een vol uitvak uit Arnhem zorgde voor een passend eerbetoon, door een licht op te steken en de naam van de Ghanees te scanderen. Vitesse speelde ook met rouwbanden.

Van Ginkel gespaard

Bij Vitesse ontbrak Marco van Ginkel. Coach Phillip Cocu spaarde de routinier vanwege de ondergrond van kunstgras in Noord-Holland. Hij wilde blessureleed voorkomen. Van Ginkel (30) heeft een verleden met kniekwetsuren.

Wel aanwezig op het veld was Gaetano Oristanio. Er hangt hem een schorsing van vijf duels boven het hoofd (vor spugen). Maar Volendam is in beroep gegaan tegen de straf. Daardoor kon de Italiaan spelen tegen Vitesse.

Goal Van Mieghem

Oristanio noteerde ook de eerste doelpoging, met een schot vanaf de middenlijn. Vitesse miste daarna via de treuzelende Bartosz Bialek de kans op de openingstreffer, waarna Daryl van Mieghem toesloeg voor Volendam. De ex-Graafschapper schoot raak na slap verdedigen van Nicolas Isimat-Mirin. De Volendammer kreeg na 12 minuten alle tijd om aan te leggen en scoorde via de Franse verdediger: 1-0.

Vitesse had vervolgens veelvuldig balbezit, maar deed daar bitter weinig mee. De Arnhemse equipe claimde na 23 minuten wel een strafschop, nadat Matus Bero neer werd gelegd. Maar arbiter Hensgens wuifde dat resoluut weg. Verder miste de fletse Bialek een kans.

Counter

Na rust viel Vitesse aan. Maar de hartstocht en de finesse ontbrak. Kansen waren er nauwelijks. Alleen met hoge ballen dreigde gevaar. Volendam-doelman Barry Lauwers hoefde slechts een enkele keer in actie te komen.

In de counter sloeg Volendam vervolgens toe. Invaller Henk Veerman was na 68 minuten de architect van een uitgespeelde aanval. Daarbij was Van Mieghem opnieuw het eindstation. De oud-speler van De Graafschap gleed de bal binnen voor de 2-0.

Volendam maakte met de zege weer een forse stap voorwaarts. De Noord-Hollanders bleven voor 2023 ongeslagen in eigen huis. Voor Vitesse was de kater groot. Het optreden in het vissersdorp was absoluut onder de maat. Daarbij zag de Gelderse formatie Volendam tot op drie punten naderen.

FC Volendam - Vitesse 2-0 12. Van Mieghem 1-0, 68. Van Mieghem 2-0 Scheidsrechter: Hensgens Toeschouwers: 6.650 Gele kaarten: Flint (FC Volendam) FC Volendam: Lauwers; Plat, Mbuyamba, Flint, Murkin; Benamar, Eiting, Twigt; Van Mieghem, Oristanio (61. Veerman), Antonucci (79. Ould-Chikh). Vitesse: Scherpen; Yapi (58. Kozlowski), Oroz (75. Van Duivenbooden), Isimat-Mirin, Wittek; Meulensteen, Flamingo (81. Sankoh); Manhoef, Bero, Vidovic (81. Jonathans); Bialek (75. Tronstad).

De cijfers van de eredivisie

